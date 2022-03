Fraîchement vainqueur de la Carabao Cup face à Chelsea, Liverpool est déjà en lice pour la conquête de la coupe anglaise. Les Reds accueillent ce soir à Anfield la formation de Norwich City pour le compta du cinquième tour de la FA Cup.

Une victoire ce soir permettraient aux hommes de Klopp d’atteindre les quarts de finale de la compétition qu’ils n’ont plus joué depuis 2015. Cependant, le manager des Reds, qui a vu son équipe disputé âprement la finale de League Cup il y a trois jours face aux Blues de Chelsea, a opté pour le repos de plusieurs de ses cadres tels que Salah et Van Dijk qui ne figurent pas sur la feuille de match.

Quant à l’international sénégalais, Sadio Mané va démarrer la rencontre sur le banc et pourrait être appelé à disputer sa 250ème apparition sous le maillot des Reds de Liverpool.

🔴 #LIVNOR 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴

How the Reds line-up for tonight’s #EmiratesFACup fifth-round tie 📋

— Liverpool FC (@LFC) March 2, 2022