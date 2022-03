Trois jours après leur sacre en Carabao Cup devant la formation londonienne de Chelsea, Liverpool est à nouveau en lice ce soir pour le cinquième tour de la FA Cup. Les Reds vont faire face ce soir aux Canaries de Norwich City, chez eux dans leur mythique stade d’Anfield.

Les hommes de Klopp auront à cœur de gagner ce match qualificatif aux quarts de finale de la FA Cup que Liverpool n’a plus atteint depuis 2015. Cependant la tâche ne sera pas facilité par Norwich qui va refuser de subir sa quatrième défaite de la saison face aux Reds. Les Canaries ont déjà rencontré 3 fois les Reds cette saison et se sont inclinés 3 fois en en encaissant à chaque fois 3 buts (0-3 PL, 0-3 Carabao Cup, 3-1 PL).

Pour le match de ce soir, Sadio Mané pourrait s’ancrer encore plus dans l’histoire du club de la Mersey. L’international sénégalais marquerait sa 250ème apparition avec Liverpool si toutefois Klopp décide de lui faire participer à la rencontre de ce soir

