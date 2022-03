Trois jours après la finale de Carabao Cup perdue face au Liverpool de Sadio Mané, nouveau challenge pour les blues ce soir qui vont se rendre au Kenilworth Road de Luton Town. Une rencontre comptant pour le Tour 5 de la FA Cup, qualificatif aux quarts de finale.

C’est la deuxième année successive que les deux formations se rencontrent dans cette coupe anglaise. Chelsea s’était imposé l’an dernier au Tour 4 sur le score de trois buts à 1 sur un hat trick de Tammy Abraham. Luton Town qui occupe actuellement la 5ème place de la Championship League est bien à la portée des hommes de Tuchel qui veulent s’offrir leur 3ème finale de suite de FA Cup, après celles perdues face à Arsenal puis Leicester la saison dernière.

Auteur d’une performance de haute facture dimanche dernier en finale de League face à Liverpool puis remplacé par Kepa pour la séance des tirs au but perdue, le portier sénégalais des Blues, Edouard Mendy, pourrait toutefois ne pas démarrer la rencontre de ce soir. En effet, le tacticien allemand Thomas Tuchel profite souvent des matchs de coupes (hors finale) pour reposer son gardien numéro 1.

Time to get back to it! 🏆#EmiratesFACup pic.twitter.com/aqT5gpdQ6A

