Le CNG de Viet vo dao a vécu journée historique samedi, au Monument de la Re naissance de Dakar, en y organisant la 1ère édition de la Coupe du Conseil des Maîtres. Les Voshins du club Voduc des Parcelles Assainies ont réalisé la meilleure moisson avec 4 trophées.

En prenant l’initiative d’organiser une compétition en l’honneur du Conseil des Maîtres, une première dans l’histoire du Viet vo dao au Sénégal, la nouvelle équipe dirigeante mettait en jeu 11 trophées. Ainsi, le tableau technique des combats a été restreint afin de proposer un spectacle à la hauteur de l’évènement.

De tous les clubs venus de par tout du Sénégal, Voduc de Par celles Assainies s’est le plus illustré avec 4 trophées, remportés par Massaer Sylla, Marième Monteiro, Mamour Diallo et François Corréa. La domination de ce grand club en dit long sur l’expérience et le vécu de ses pensionnaires.

Le président du CNG, Maham Ka, a expliqué l’importance du Conseil des Maîtres et livré ses impressions sur cette compétition dédiée à cette institution.

«Le Conseil des Maîtres est, à côté de l’administration fédérale, l’institution garante de l’éthique, de la philosophie et des techniques pratiquées dans le Viet vo dao. Nous sommes très satisfaits du niveau technique, surtout des jeunes qui viennent des régions. Dakar avait tout le temps le flambeau, mais des clubs comme Gandiaye et Kaolack sont en train de se redynamiser et de montrer un bon niveau technique», dit-il.

Avant de donner rendez-vous le 12 mars pour le tournoi national Open dames.

Avec Stades