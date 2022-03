La prolongation de contrat de Cheikhou Kouyaté semble d’actualité à Crystal Palace. Mais l’entraîneur du Club ne veut pas avancer sur le sujet actuellement.

Ce mardi soir (19h30 GMT), Crystal Palace accueille Stoke City à l’occasion du cinquième tour de la FA Cup. À la veille de cette rencontre (lundi), Patrick Vieira s’est présenté en conférence de presse. L’entraîneur français des Eagles a évoqué plusieurs sujets autour de son club notamment ceux concernant les joueurs en fin de contrat. Parmi eux : Cheikhou Kouyaté.

Patrick Vieira, qui compte incontestablement sur son milieu de terrain international sénégalais, ne souhaite cependant pas avancer sur son renouvellement à cet instant de la saison. « Nous sommes dans une situation où il est trop tôt pour parler de ce qui va se passer avec Cheikhou ou certains des joueurs [en fin de contrat] », a déclaré le natif de Dakar.

« Il sait tout le bien que je pense de lui, mais »

Patrick Vieira a ajouté : « j’ai un très bon groupe avec lequel je peux travailler et il fait partie de ce groupe. Je veux passer ces moments difficiles, je ne veux aucune distraction. Il sait tout le bien que je pense de lui, mais notre objectif principal objectif aujourd’hui est d’essayer d’aller le plus loin possible en FA Cup et d’obtenir les victoires dont nous avons besoin en Premier League, puis nous parlerons de contrats, mais pour l’instant, ce n’est pas le bon moment. »

Un discours pour le moins pessimiste concernant une prolongation de contrat de Cheikhou Kouyaté, dont le bail avec Crystal Palace arrive à échéance en fin de saison ? En tout cas, il apporte du bien aux Eagles. « Il nous donne de l’équilibre. Il gagne tellement de ballons, il peut stopper les contre-attaques, il apporte du physique », a ainsi reconnu Patrick Vieira.

Avant de finir : « C’est lui qui récupère les balles et ses premières passes arrivent toujours à bon endroit. Il a la présence physique que nous voulons en Premier League – la compétitivité et le physique – et son expérience est ce dont nous avons besoin. » Selon certaines sources, Cheikhou Kouyaté, tenté par des clubs saoudiens et turcs, serait en pourparlers pour un nouveau contrat Crystal Palace au moins pour une saison supplémentaire.

wiwsport.com