La dernière Can au Cameroun a laissé des traces concernant l’arbitrage en Afrique. Du coup, la Fifa et la Caf réfléchiraient à l’idée d’inviter des arbitres européens en prévision des barrages du Mondial 2022, prévus fin mars.

L’enjeu des barrages du Mondial en mars prochain est de taille qu’il ne faut négliger aucun détail. C’est ce qu’ont compris la Fifa et la Caf qui entendent organiser des affiches «propres», au niveau zone Afrique, afin d’éviter toute polé­mique sur la dernière ligne droite qui mène au Qatar.

C’est ainsi qu’en fin mars, l’Afrique tout entière aura les yeux rivés sur les derniers et ultimes matchs de barrages pour la Coupe du monde 2022. A l’approche de cette semaine décisive, la question de l’arbitrage fait l’objet de grosses discussions entre les dirigeants de la Fifa et leurs homologues de la Caf, selon le site égyptien Yallakoora, repris par des médias marocains.

Les deux instances du football se dirigeraient vers la désignation d’arbitres en dehors du continent. Et à en croire les informations de Yallakoora, certains pays qualifiés auraient même demandé à faire appel d’arbitres européens pour le grand rendez-vous des barrages. En clair, selon le site égyptien, l’instance faîtière du football mondial veut compter sur des arbitres européens, asiatiques et sud-américains lors des 5 mat­chs des barrages dont la double con­frontation Egyp­te-Séné­gal, affiche de la finale de la Can 20­21.

La même source explique que les nations souhaiteraient éviter toutes sortes d’erreurs liées à l’arbitrage, surtout que la dernière Coupe d’Afrique des nations au Cameroun a été marquée par de grosses polémiques des hommes en noir.

Des arbitres non-africains invités à la Can 2021

En effet, il va sans dire que l’arbitrage africain n’a pas réussi à réaliser le saut qualitatif tant attendu et la dernière Coupe d’Afrique des nations a été particulièrement marquée par d’innombrables bévues arbitrales. D’où l’importance de prendre toutes les dispositions et garanties pour que les rencontres se jouent dans le respect de l’éthique sportive.

Rappelons que lors de la dernière Can au Cameroun, la Caf avait innové en invitant des arbitres non africains. A savoir le Mexicain Fernando Guer­rero, préposé à la Var, et un arbitre du Guatemala, Mario Escobar. Ce dernier ayant dirigé le premier match des Lions contre le Zimbabwe (1-0).

Notons qu’à part l’affiche-revanche entre Lions et Pharaons, on aura droit, entre le 24 et 29 mars, à d’autres chocs comme Mali-Tunisie, Ghana-Nigeria, ​Cameroun-Al­gé­rie et Rd Congo-Maroc.

Le Quotidien