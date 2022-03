Au terme de la 2ème fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, dimanche, le président de la Fédération sénégalaise de basket (FSBB) a tiré un bilan satisfaisant la participation de son équipe et de l’organisation. Me Babacar Ndiaye annonce aussi le souhait d’accueillir la fenêtre de février 2023 avec l’appui de l’état du Sénégal.

La Fédération souhaiterait organiser en la 5ème et dernière fenêtre. «C’est notre souhait d’organiser une autre fenêtre. On va manifester le désir de l’accueillir mais c’est du ressort des autorités étatiques d’en décider. Il y a une fenêtre en juillet au Caire et une autre à Tunis au mois d’août. On estime que la dernière fenêtre de février 2023 pourra se tenir à Dakar», conclut-il.

Selon des sources, les budgets de participation des Lions pour les fenêtres de juillet et août sont disponibles. Le Sénégal gagnerait plus à prendre la fenêtre du mois d’août 2022 pour avoir tous ses joueurs. Ce sera les vacances dans tous les championnats de basket.

Avec Record