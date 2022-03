Les Reds pas trop chauds pour prolonger Sadio Mané ? À un an et demi de la fin du contrat du joueur, Liverpool n’aurait pas encore entamé des négociations pour un nouveau bail.

Pour Liverpool et depuis l’arrivée de l’entraîneur allemand Jurgen Klopp, il a toujours été fondamental de compter sur une ligne offensive de très grandes qualités. Grâce à cela, et donc à Sadio Mané, Mohamed Salah ou encore Roberto Firmino, les Reds ont retrouvé les sommets et ont presque tout gagné ces six dernières années.

Mais en ce moment, les pensionnaires d’Anfield font face à un énorme casse-tête : le Sénégalais, l’Egyptien et le Brésilien arrivent tous en fin de contrat en juin 2023. S’il n’est pas question de laisser filer gratuitement son trio magique dans un an et demi, Liverpool laisserait, cependant, traîner le dossier de son Champion d’Afrique.

Selon les informations de Fabrizio Romano, cité par Anfield Watch, les Reds veulent soigneusement évaluer la gestion avec la masse salariale, et la situation au sein du club est de régler au plus vite le dossier concernant Mohamed Salah. En urgence, les dirigeants veulent trouver un accord définitif avec le Pharaon.

Dans le même temps, Liverpool n’aurait entamé aucune négociation concrète pour renouveler Sadio Mané qui attendrait actuellement la proposition de ses dirigeants. En tout cas, le FC Barcelone et le Real Madrid, notamment, seraient intéressés pour s’attacher de ses services, selon la presse espagnole.

.@FabrizioRomano: “Liverpool will have to carefully evaluate the management of the budget on the contracts for both Mane and Salah – and not forgetting Roberto Firmino too.” ✍️🔴https://t.co/p7YAbV7aLN — Anfield Watch (@AnfieldWatch) March 1, 2022

