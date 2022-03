Sadio Mané fait les choses en grand. En dehors des exercices à l’entrainement avec Liverpool, l’international sénégalais a engagé un physiothérapeute personnel.

Sadio Mané veut toujours rester au top. Plus il se sent bien physiquement, plus il sera performant sur le terrain. Alors, il fait un travail spécifique avec son physiothérapeute afin de rester constant dans ses performances. Ce qui pourra lui permettre également de durer au très haut niveau et ne pas baisser en intensité malgré le poids de l’âge.

« Il veut toujours donner plus. Le succès le rend plus avide de plus. S’il y a de nouveaux défis et de nouveaux trophées à viser, il ira de l’avant. À la minute où il ne se sentira pas mis au défi, il cherchera à faire autre chose. Plus Sadio gagne, plus il en veut. C’est un athlète de haut niveau. Cristiano Ronaldo joue toujours en Premier League à 37 ans. Il n’y a aucune raison pour que Sadio ne puisse pas faire de même », a révélé Jose Luis Rodriguez dans une interview accordée à The Athletic.

En 23 matchs de Premier League cette saison, Sadio Mané a marqué 11 buts et délivré une passe décisive. Surtout ces dernières semaines, le Lion monte en puissance.

Afrique Sports