En ouverture du Championnat de la division 1 féminine, samedi, au stade Alassane Djigo, le champion en titre, Dakar Sacré Cœur, s’est incliné devant USPA (1-2). Le promu occupe la 1ère place de la poule A. Dans la poule B, les Aigles de la Médina ont écrasé les Dorades de Mbour (6-0) pour s’emparer du fauteuil du leader. Les deux premiers de chaque poule se disputent le titre.

Le promu USPA a déjoué tous les pronostics en battant d’entrée le tenant du titre, Dakar SC (2-1). La victoire de l’équipe des Par celles Assainies est acquise grâce à ses internationales sénégalaises, Hapsatou Maladou Diallo et Haby Baldé, contre une réalisation d’Astou Sy.

Hier, en clôture de la 1ère jour née à Saint-Louis, le Lycée Ameth Fall a battu Sirènes Grand-Yoff (1 0), grâce à Salimata Ndiaye.

Dans la poule A, les Aigles de la Médina ont marché sur les, Do rades de Mbour (6-0), avec un triplé de l’internationale sénégalaise Korkal Fall, un doublé de Jeanne Coumba Niang et un but de Mariétou Seck.

Autre promu, les Gazelles de Bignona ont battu les Amazones Grand-Yoff (2-1), avec un doublé de Foulémata Bangoura contre une réduction du score par Aïcha Wilane.

Kaolack FC a engrangé 3 points devant Baobab de Tamba (2-1). Les deux buts des Kaolackoises ont été inscrits par Awa Guissé et Waré Mbaye, contre celui d’Awa Mballo.

Avec Stades