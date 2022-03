Ce premier match qui sera le coup d’envoi de la compétition est prévu ce samedi, 5 mars à 17h30. Le Dakar Université Club sera opposé au club guinéen SLAC (Seydou Legacy Athlétique Club). Thierno Ibrahima Niang et ses coéquipiers feront leur deuxième sortie le 8 mars prochain à 21h. Ils feront face au club mozambicain CFV-Beira (Ferroviario da Beira).

Leur 3e rencontre est prévue le 11 mars. DUC v REG (Rwanda Energy Group), un club rwandais. La rencontre est prévue à 21h. Les Etudiants vont enchainer leur quatrième match le 12 mars face au club tunisien l’US Monastir. La rencontre est à 17h30. Leur dernier match de poule est prévu le 15 mars à 21h. Duc sera opposé à l’AS Salé du Maroc.

•12 Teams

•2 Conferences

• Only 1 Champion 🏆

