La Fédération sénégalaise de Football (FSF) a déjà démarré le match aller du 25 mars prochain, contre l’Égypte, comptant pour la première manche des barrages du Mondial Qatar-2022.

En perspective du voyage au Caire, pour le match aller du 25 mars prochain, une dé légation sénégalaise trouve actuellement Égypte.

Team manager de la sélection nationale, Lamine Diatta a quitté Dakar depuis vendredi dernier. L’ancien défenseur international a voyagé avec Papa Ndoye, un agent du ministère des Sports. «lls vont profiter de l’occasion pour inspecter les terrains d’entraînement et les hôtels. À leur retour, ils vont faire des propositions aux autorités. Une deuxième mission se rendra encore en Égypte dans quelques jours pour finaliser tout ça», nous informe une source fédérale.

Sur place, Lamine Diatta et Papa Ndoye ont été reçus par Walid Al-Attar, directeur exécutif de la Fédération égyptienne de Football, lit-on sur la page Facebook de l »instance du foot égyptien. C’était en présence de Mohamed Al Amine et M. Barry, respectivement chargés des relations extérieures et du protocole à l’Ambassade du Sénégal en Égypte.

De leur côté, les responsables égyptiens ont déjà inspecté les terrains d’entraînement et les hôtels sénégalais. En effet, le team manager de l’équipe nationale égyptienne, Wael Gomaa, avait profité de son passage à Dakar, lors de l’inauguration du stade Me Abdoulaye Wade, pour faire le travail. Il était venu avec Shaaban Bastawi, directeur des relations publiques de la fédération égyptienne.

L’Égypte va recevoir le Sénégal le 25 mars, au stade international du Caire, à 19 heures GMT. Le match retour est calé pour le mardi 29 mars, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, à 17 heures GMT.

Avec Stades