Avec 7 points, 5 rebonds et 3 passes décisives, l’ailier fort a joué sa partition dans la belle victoire du Sénégal face au Kenya (100-55). Pape Moustapha Diop salue le travail du staff technique.

« Content d’avoir obtenu deux victoires même si on voulait les trois mais le basket est ainsi fait. Je pense qu’on a rectifié nos erreurs d’hier pour faire face au Kenya et gagner de la sorte » a déclaré le joueur en zone mixte. L’ancien joueur de l’AS Douanes et du DUC évolue actuellement à JOEUF-Homécourt Basket, un club Français en National Masculin 2.

Le joueur de 26 ans tire un bilan satisfaisant de sa participation à la deuxième fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde 2023. Il a disputé tous les trois matchs. « On apprend chaque jour, à chaque tournoi. Je félicite tout le staff technique parce que ce résultat est le fruit d’un long travail. Nous mettons en place un groupe jeune et tout se passe bien ».

