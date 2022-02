C’est une victoire qui fait beaucoup de bien à l’équipe nationale du Sénégal. Mohamed Alga Ndiaye, arrière des Lions, salue la prestation de ses coéquipiers qui ont largement battu le Kenya. Il faut être prêt maintenant pour les prochaines fenêtres.

« Je pense qu’on s’est bien apprêté pour ce match. C’est un bon départ du tournoi. Le but pour ce match était de faire plaisir aux sénégalais et on l’a fait. Le coach est content, tout le monde l’est d’ailleurs » a-t-il fait savoir au micro des journalistes.

Le Sénégal termine leader du groupe D mais n’est pas encore qualifié à la coupe du monde. Il reste encore trois fenêtres de qualification pour la coupe du monde 2023. « Il faut rester concentré parce qu’il reste encore trois tournois à jouer pour la qualification et nous allons revenir prêts ».

Alga Ndiaye 23 ans est resté dans le 5 majeur durant les 3 matchs. « Je sors heureux de ce tournoi. Parce qu’on apprend et c’est de l’expérience. On a une équipe très jeune et je pense que durant tous les 3 matchs, on a beaucoup appris. Au plan individuel, il faut rectifier le tir et revenir plus prêt avec le moral un peu plus élevé ».

