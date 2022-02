La fenêtre de février bouclée, les Lions pensent déjà à la prochaine étape prévue en juillet. C’est à l’image de Mo Faye, meneur dans l’équipe nationale du Sénégal. Il va affronter les mêmes équipes du groupe D pour la phase retour.

« Nous sommes conscients de ce qui nous attend pour la suite. Parce qu’on a perdu ici un match qu’on ne devait pas perdre. Mais la défaite fait partie du basket. Nous allons nous ressaisir et bien nous préparer pour le tournoi de juillet ». A l’issue de cette troisième fenêtre, le groupe de 16 équipes sera réduit à 12. Et commenceront ainsi les éliminatoires pour la coupe du monde prévue en 2023.

Pour le moment, le Sénégal qui avait perdu samedi face à la RDC, s’est rebiffé et a montré sa suprématie face au Kenya, Mo Faye analyse la victoire du Sénégal face au Kenya (105-55). « On a bien joué. Contrairement à hier, on est bien rentré dans le match. On a respecté les consignes du coach et voilà le résultat ».

