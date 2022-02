Le Sénégal a bouclé d’une belle manière la deuxième fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde 2023. Les Lions comptent deux victoires et une défaite au terme de ce tournoi qui s’est déroulé à Dakar.

Meneur dans l’équipe des 12 joueurs retenus dans cette compétition, Alkaly Ndour a pris part à tous les trois matchs. Face au Kenya, il n’a pas scorer mais a servi 4 passes décisives. Le joueur de l’AS Douanes n’a disputé que 7 minutes.

« Certes on voulait remporter tous les matchs mais avec les deux victoires c’est satisfaisant. Après la défaite hier, le coach nous a motivé et nous a demandé de jouer avec l’envie de mieux faire. Et nous avons suivi son conseil. Personnellement, j’aurai préféré entrer dans le match au moment où les choses étaient plus serré mais nous étions déjà loin devant. Et c’est bien ».

