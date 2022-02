Retrouvez la sélection de wiwsport.com des meilleurs sénégalais de cette semaine du ballon rond. L’équipe-type wiwsport est composée des joueurs sénégalais qui se sont bien illustrés, durant cette semaine écoulée du 21 au 27 février, aussi bien dans leurs championnats respectifs qu’en coupes locales et européennes.

Gardien de But : Edouard MENDY

Qui d’autre qu’Edou dans les cages ? Le portier sénégalais des Blues a confirmé son statut d’actuel meilleur gardien mondial avec ses deux performances de la semaine. Edouaurd MENDY a gardé les buts de Chelsea inviolés mardi dernier en Champions League lors de la victoire face à Lille 2-0 au match aller des 8èmes de finale. Le champion d’Afrique a encore sorti le grand jeu hier en enchaînant d’incroyables parades lors de la finale de la Carabao Cup perdu aux tirs au but face à Liverpool de Mané.

Défenseurs : Pape Abou CISSE – Kalidou KOULIBALY – Mamadou DIARRA

Le rêve du titre européen est terminé pour Pape Abou CISSE et l’Olympiakos éliminés en barrages des 8èmes de finale de l’Europa League. Titularisé, le géant défenseur sénégalais n’a pu empêcher la défaite 3-0 face à l’Atalanta jeudi dernier. Cependant, Abou Cissé et ses coéquipier se sont bien repris en battant l’OFI Crète 2-0 hier en championnat. Ils restent ainsi leader invincible jusque-là de la Superleague de Grèce.

Le capitaine des Lions Kalidou Koulibaly est bien présent dans cette Team Of The Week. Malgré l’élimination en Europa League suite à la défaite de 4 buts à 2 face au Barça, l’international sénégalais a été bon dans l’ensemble de ses deux matchs de la semaine. Il est d’ailleurs avec le Napoli, 1er de la Serie A après la victoire d’hier 1-2 face à la Lazio de Rome.

Face à Goztepe, Giresunspor a réalisé une très bonne opération en empochant les 3 points notamment grâce à un incontournable Mamadou Diarra dans sa défense. L’axe central sénégalais et son club sortent ainsi de la zone rouge à l’issue de cette 27ème journée de Süper Lig en passant devant Goztepe avec une victoire de 3 buts à 1.

Milieux : Moustapha NAME – Lamine GUEYE – Mamadou Loum NDIAYE – Pape GUEYE

Le Paris FC du milieu de terrain Moustapha NAME et de l’ailier droit Lamine GUEYE est co-leader de la Ligue 2 BKT avec Toulouse qui compte un match en moins. Les deux internationaux sénégalais du club parisien ont signé une belle performance lors de la réception de Sochaux à l’occasion de la 26ème journée de Ligue 2. Le Paris FC s’est en effet imposé sur le score de 3 buts à 1 avec une réalisation de Lamine Gueye pour clore la fête.

Le Deportivo Alavés a raté le coche dans cette 26ème journée de la Liga. Le club de Mamadou Loum NDIAYE a concédé un match nul de 2 buts partout à Getafe malgré la bonne prestation du milieu sénégalais. 1 point donc pour le champion d’Afrique et Alavés qui occupe la place du premier relégable, la 18ème position.

Pape Gueye est en train de montrer son importance dans l’entrejeu des Phocéens. Le Lion a effectué dernièrement des prestations de haute facture avec l’Olympique de Marseille. Son grand match face à Qarabag en Ligue Conférence 3-0, lors duquel il a ouvert le score en est le parfait témoignage. Cependant, ses performances semblent encore insuffisantes pour Sampaoli qui l’a fait entrer en jeu à la 86ème minute lors du match nul 1-1 face à Troyes hier en Ligue 1.

Attaquants : Aliou BADJI – Famara DIEDHIOU – Sadio MANE

Aliou Badji ne cesse de faire parler la poudre en Ligue 2. L’attaquant sénégalais est bien l’homme fort actuellement du côté de l’Amiens SC. Après des débuts difficiles, Aliou Badji marque presque désormais à chaque match d’Amiens. C’est bien lui qui a ouvert le score lors de la victoire 3-0 contre Nîmes Olympique samedi dernier.

Alanyaspor a écrasé le 2ème de la Süper Lig Konyaspor sur le lourd score de 5 buts à 1. Un festival pour les attaquant d’Alanyaspor auquel a pris part l’international sénégalais Famara DIEDHIOU. Le Champion d’Afrique est l’auteur du 3ème but des siens sur un pénalty qu’il transforme à la 38ème minute. Le neuvième but toutes compétitions confondues de l’attaquant sénégalais avec son club cette saison.

Semaine de folie pour Sadio Mané et les Reds de Liverpool. Après son titre de champion d’Afrique, Sado est encore champion mais cette fois-ci de la coupe de la ligue anglaise. Le numéro 10 des Lions a soulevé hier le trophée de la Carabao Cup avec les Reds, après une finale âprement disputée contre Chelsea avec un incroyable Edouard Mendy. Plus tôt dans la semaine, le mercredi 23, Sadio claquait un doublé lors de la victoire 6-0 face à Leeds. Un doublé qui lui a permis de relégué Didier Drogba en 3ème position et de siéger seul à la 2ème place du classement des meilleurs buteurs africains de l’histoire de la Premier League.

