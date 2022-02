La 27e journée de la Süper Lig de Turquie a battu un record de buts entre vendredi et lundi avec 44 réalisations en 10 matchs. Une performance jamais réalisée dans l’histoire du Championnat turc.

Quarante-trois, voici le plus grand nombre de buts inscrits dans une même journée du Championnat de Première Division de Turquie qui était à battre. Entre vendredi 25 et lundi 28 février 2022, le record est tombé. Et la 27e journée de Süper Lig saison 2021-2022 est devenue la plus prolifique depuis la création de ce Championnat, soit en 64 ans d’existence.

Dans l’histoire de la D1 de Turquie, 43 buts ont été marqués lors de la 8e journée de la saison 1995-1996 et durant la 30e journée de la saison 1997-1998. Cette 27e semaine a été marquée par un nombre de six rencontres qui ont finies avec au moins 5 buts marqués. Hatayspor et Alanyaspor ont réalisé un carton respectivement face à Konyaspor (5-1) et Yeni Malatyaspor (5-2). Seul le match Adana Demirspor – Antalyaspor n’a pas eu de but (0-0).

Sur les 44 buts inscrits, 37 sont l’œuvre de joueurs étrangers. Justement, de par la présence d’une belle communauté sénégalaise dans ce Championnat, deux internationaux sénégalais ont donc participé à ce record : Famara Diédhiou (Alanyaspor) et Mame Baba Thiam (Kayserispor). Ce dernier a inscrit le 2e but de la journée, vendredi, contre Trabzonspor.

🌟 #SporTotoSüperLig'de tarihi bir hafta! ⚽ 27. haftada oynanan maçlarda ağlar tam 44 kez sarsıldı ve lig tarihinin en gollü haftası yaşandı! #beINSPORTS pic.twitter.com/EW5Odp1TZz — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 28, 2022

