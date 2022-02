Les qualifiers de la Eligue 1 Tour Sénégal se sont joués ce week-end et le vainqueur qui devra représenter le Sénégal à la Grande finale, prévue en avril prochain en France est connu. Il s’agit de Mouhamedlunik sacré devant près de 200 participants.

Le monde du gaming était sollicité ce week-end pour les qualifiers de la Eligue 1 Tour qui se déroulaient ce week-end entre la Galerie Le Manège et l’Institut Français de Dakar. Près de 200 jeunes ont pris part à ce rendez-vous dédié cette fois aux gamers amateurs.

Sous la houlette de Sengames, l’événement a suscité l’engouement de la communauté des jeux vidéos du Sénégal avec entre autres invités de marque tels que les multiples champions du Sénégal en PES et FIFA Momojuve et Dexx Junior, les artistes Makhfouss et One Lyrical entre autres.

Lors du premier tour joué le samedi à la Galerie Le Manège, pas moins de 190 jeunes se sont disputés les 8 places qui devaient mener à la phase finale du tournoi, le dimanche. Abritée à l’Institut Français, la phase finale qui a regroupé les 4 meilleurs gamers du tournoi a sacré le plus fort, celui qui se fait appeler Mouhamedlunik.

Il ira ainsi représenter le Sénégal lors de la Grande Finale qui se déroulera en France en avril prochain. Plus fort chez les siens, il tentera de faire valoir les talents sénégalais aux côtés des meilleurs de cette Eligue 1 Tour.

🥳🥳🥳🥳

Félicitations à Mohamedlunik aka @moupro1 grand vainqueur de la Eligue1 Tour Etape Sénégal

Il a été exceptionnel durant tout le tournoi et a gagné tous ses matchs

GG à toi Boss ! #Eligue1TourSenegal https://t.co/4qvnBLFjn3 pic.twitter.com/nnWFNqbvZO — SENGAMES 🇸🇳🌟🎮 (@Sen_Games) February 27, 2022

Retour sur le but du break de la grande finale marqué par @moupro1 Mais gars yi @iaMedoune x @AddexxT meilleur duo casters du monde ? 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/dzSYFZN3V1 — SENGAMES 🇸🇳🌟🎮 (@Sen_Games) February 28, 2022

