Le Paris FC a frappé un nouveau grand coup, ce samedi, en écartant Sochaux (3-1) l’un de ses concurrents directs pour la montée en ouverture de la 26e journée de L2. Deux salles, deux ambiances. Dans le vestiaire du Paris FC, ça chante, crie et réclame une double prime (acceptée) au président Pierre Ferracci. À quelques mètres de là, dans celui de Sochaux, une grosse altercation oppose des joueurs. Le résumé d’un choc qui a tourné en faveur du Paris FC en seconde période avec trois buts en six minutes (70e, 73e, 76e) alors qu’il était mené. L’identité des buteurs confirme encore que le mercato hivernal a été réussi puisque Khalid Boutaïb (2e but en 3 matchs) et Lamine Gueye (2e but en 4 matchs) ont encore marqué. Morgan Guilavogui, entré à l’heure du jeu en même temps que Julien Lopez, a lui porté son compteur à 11 réalisations et effectué une déviation décisive pour Gueye. Comme le soulignait Omar Daf, le coach de Sochaux, le « banc du PFC a fait la différence. ». Peu d’équipes de L2 possèdent en effet une telle variété de choix sur le plan offensif et peuvent se permettre de laisser leur meilleur buteur (Guilavogui) débuter un match décisif sur le banc.

Les bons mots de Laurey à la mi-temps

Dans ce choc, tout s’est certainement joué aussi à la mi-temps. Comme à Guingamp (1-1) samedi dernier, le Paris FC était passé au travers de sa première période. Mais il est revenu métamorphosé. « On a eu une autre réflexion sur le jeu, explique Thierry Laurey. Il a fallu les redynamiser car ils étaient crispés. Je leur ai dit: les gars vous ne jouez pas votre vie. Je suis le plus heureux des hommes après cette victoire. Mais si on avait perdu, cela n’aurait pas été une catastrophe. Au pire, on serait resté 2e. On n’avait donc aucune raison de se mettre une pression inutile. Tout ça montre qu’on doit encore s’améliorer sur certains domaines. »

Moustapha Name reconnaît « que le coach a su utiliser les bons mots et nous booster ». « On était mous, poursuit le champion d’Afrique avec le Sénégal. Mais on est restés calmes entre nous, le coach, le staff et les joueurs d’expérience ont bien parlé. On s’est dit qu’il fallait aller chercher cette victoire mais de manière intelligente, pas n’importe comment. On a mis les bons ingrédients en 2e période et on a retrouvé le grand Paris FC. On a fait une mi-temps de qualité, remarquable qui nous offre cette magnifique victoire face à un concurrent direct. C’était un match particulier, c’est un grand coup. On a encore prouvé après nos victoires au Havre, à Auxerre et face à l’AC Ajaccio qu’on aimait bien les grands matchs. Gagner ce genre de matchs, ça fait la différence à la fin. »

« Plus on avance, plus nos adversaires veulent nous faire tomber »

Après ce 14e match sans défaite (10 victoires, 4 nuls), le Paris FC se retrouve sur la voie royale. Le dauphin de Toulouse (à égalité) relègue Sochaux (5e) à sept points. Ça commence à sentir bon pour une montée directe. L’incident dans leur vestiaire et les mines des Sochaliens montraient bien aussi qu’ils ont pris un gros coup derrière la tête lors de ce samedi ensoleillé à Charléty. « On est tombé sur une équipe du Paris FC plus forte que nous, mais on ne lâchera rien », prévient Omar Daf.

Le Paris FC, qui a perdu Lamine Gueye (entorse) blessé sur l’action de son but, se rendra à Nîmes samedi prochain pour effectuer un nouveau pas vers cette montée historique en L1. Mais fidèle à son habitude, Thierry Laurey, déjà promu avec le Gazélec Ajaccio (2015) et Strasbourg (2017) veut tempérer un enthousiasme grandissant. « On sait que ce ne sera pas facile à Nîmes, estime-t-il. Encore une fois, ça a basculé dans notre sens mais à la mi-temps vous auriez tenu un autre discours devant moi. On sait qu’on n’a pas beaucoup de marge sur beaucoup d’équipes. Il faut faire attention. Cette série de 14 matchs est pesante. On a, bien sûr, envie de rester le plus longtemps possible invaincu, mais plus on avance, plus nos adversaires veulent nous faire tomber. Il faut l’accepter et ne pas craindre le jour où cela arrivera. Mais ces 14 matchs d’invincibilité, ces 7 points d’avance sur Sochaux, c’est vrai que ce n’est pas anodin. »

Parisien