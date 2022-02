Le Teungueth Fc a concédé un match nul et vierge hier sur sa pelouse, Ngalandou Diouf, dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1 sénégalaise. Une contre performance pour les champions en titre qui restent sur une série de 5 matchs sans victoire.

Décidément, rien ne va plus pour les joueurs de Youssou Dabo qui accusent leur 5ème match sans victoire. Une semaine après leur défaite contre Génération Foot sur la plus petite des marques (0-1), le Teungueth Fc n’a pas trouvé les ressources nécessaires pour rebondir. Le champion en titre, a été tenu en échec samedi sur sa pelouse par la Linguère de Saint-Louis (0-0), en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Face à un adversaire qu’il a eu à battre à cinq reprises en six matchs de championnat, Teungueth Fc se devait de se relancer. Finalement, ce ne sera pas le cas malgré une domination durant une très bonne partie de la rencontre.

Avec ce résultat, les rufisquois pointent à la 7e place du classement avec 14 points, juste derrière la Linguère (6e, 15 points) et à 5 points du trio de tête (Génération Foot, Casa Sport et Guédiawaye Fc, 19 points chacun). Leur dernier succès remonte au mois de décembre, au stade Alassane Djigo face au Guédiawaye, Les hommes de Youssouph Dabo avaient remporté la partie sur un score large de (3-0). Pour espérer se mêler à la lutte pour les places africaines jusqu’au bout, le champion en titre doit hausser le niveau de plusieurs crans.

