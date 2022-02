Le FC Metz a offert des mini stades modulables au Sénégal après son sacre à la CAN 2021, des infrastructures qui seront installées en priorité dans les régions, en accord avec l’Etat, a-t-on appris de Mady Touré, président de Génération Foot, partenaire du club français.

« Quand nous avons discuté avec le chef de l’Etat que je remercie de nous avoir accordé cette audience, il a mentionné la nécessité d’établir ces infrastructures à l’intérieur du pays« , a indiqué le président de Génération Foot. Les travaux pour monter ces stades devraient démarrer après le mois du ramadan, vers la fin mars, a laissé entendre le président de Génération Foot dans un entretien avec l’APS.

Selon lui, ces infrastructures doivent être établies dans les localités d’origine des six anciens du FC Metz. « Concernant ces stades, nous suggérons qu’un soit fait à Bambaly, un autre à Saint-Louis pour Ismaila Sarr, à Thiès, la ville de naissance de Habib Diallo et Pape Matar Sarr« , a-t-il détaillé. Il sera « probablement question du Fouta aussi, pour Kalidou Koulibaly, et pour Bouna Sarr, nous allons lui poser la question« , a renseigné Mady Touré.

« Tout se fera en accord avec le président de la République et le ministre des Sports, Matar Ba« , a souligné le président de Génération Foot, selon lequel Déni Birame Ndaw, fief de l’académie du même nom, et Sangalkam, dans le même département (Rufisque), doivent pouvoir aussi bénéficier de telles infrastructures.

« Bernard Serin (le président du FC Metz) veut continuer à apporter sa contribution au développement du football national, et montre à travers ce geste son engagement à nos côtés« , a ajouté Mady Touré dont l’académie a renouvelé pour 10 ans son partenariat avec le club messin. En renouvelant cet accord de partenariat en 2020, Génération Foot a voulu prouver sa reconnaissance et sa fidélité à un club qui a été toujours présent à ses côtés, a poursuivi son président.

Il a dit remercier le chef de l’Etat, Macky Sall, dont il a loué l’humilité, précisant avoir discuté, au cours de l’audience qu’il leur avait accordée, avec « un homme à l’écoute, qui veut voir briller le football de ce pays sur les plus grandes scènes du monde ». « J’ai trouvé une personne qui adore le sport et est très ambitieux pour le sport en général et le football de son pays », a ajouté Mady Touré.

« Le président a tenu à savoir comment nous avons monté notre projet (Génération Foot) et a demandé notre programme de campagne lors de notre candidature à la présidence de la Fédération, il a questionné pour savoir et pour faire bouger les choses », a-t-il rappelé. « La balle est dans notre camp, nous dirigeants sportifs sénégalais, j’ai trouvé auprès du président Macky Sall, une autorité vraiment engagée à nous accompagner », a-t-il dit.

APS