Le technicien Sénégalais Mame Moussa Cissé, entraîneur de l’équipe nationale féminine du Sénégal a été honoré hier au stade Maniang Soumaré à l’occasion du derby régional qui mettait aux prises le CNEPS Excellence au Mbour Petite Cote.

Principal artisan de la deuxième qualification de l’équipe nationale du Sénégal en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, après 10 ans de disette, Mame Moussa Cissé mérite tous les honneurs. Et c’est bien le sens de la démarche de CNEPS de Thiès qui n’a pas manqué de transmettre à ce thiessois qui excelle sur le banc de la sélection féminine sénégalaise. Hier à l’occasion du derby régional CNPES-MPC, le fils de Thiès sous les applaudissements du public a donné le coup d’envoi de ce duel qui s’est terminé sur un nul et vierge (0-0). Le technicien très ému a adressé un message de remerciement à l’ensemble de la population thiessoise.

« Après l’accueil que le peuple sénégalais nous a réservé à l aéroport en présence du Président de la Fédération et du 12eme gainde, c’était au tour des thiessois de rendre hommage à leur fils avec comme prétexte le coup d envoi du derby thiessois, CNEPS VS MPC et ceci en présence de mes collègues Chefs de service de Thiès. Je suis simplement touché et ému devant tant de sollicitude et de fierté. Je n’ ai pas les mots pour décrire ce que je ressens actuellement. Seulement, dans la lucidité qui m’a toujours caractérisée, je perçois ces moments vécus avec beaucoup de bonheur et de passion, comme une invite à persévérer dans les efforts et à poursuivre le chemin tracé. La CAN est une compétition d’un autre calibre et nous y allons, certes avec ambition, mais aussi avec humilité pour apprendre et pourquoi pas créer la surprise. On ne se fixe aucune limite et nous sommes persuadés qu’avec une bonne préparation et vos prières nous avons des chances de bien y figurer. Merci au peuple sénégalais. Merci à Thiès », écrit-il sur son compte Facebook parcouru par wiwsport.