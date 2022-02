Grandissime lauréate de ces Championnats cadets et juniors d’escrime édition 2022, l’Égypte a déplacé sur les pistes nigérianes une délégation de 60 per sonnes dont la plupart sont des athlètes. Alors que côté sénégalais, on ne comptait que 8 athlètes, stratégiquement répartis dans les différentes armes et catégories au programme de ce tournoi continental disputé au Festival Hotel Of Lagos, avec la participation d’une dizaine de pays.

Ces huit Lionceaux repartent chacun de Lagos avec au moins une médaille. En effet, si sur le plan individuel, Codé Thiam (or en épée), qui efface une disette remontant à 2007, avec le lointain sacre du cadet Bourama Sagna et Safiétou Djiba (bronze en épée), ont été distingué sur le podium, le Sénégal a obtenu trois autres breloques en bronze dans les épreuves par équipes.

Il s’agit du sabre-dames, sabre-hommes et épée-dames. Et hormis Codé Thiam et Safiétou Djiba, les six autres Lionceaux dé placés à Lagos ont pour noms : Awa Diop, Moustapha Coly, Khadidiatou Mané, Sophie Bâ, Chérif Talibouyou Boye et Moustapha Mbaye. Sous les ordres du coach, Me Youssou Khadim Ndao. Celui là même qui entraîne au Guédiawaye Escrime Club, Codé Thiam, en compagnie de l’autre technicien Moustapha Diagne.

La délégation sénégalaise conduite par le SG fédéral Mamadou Sy et le TG fédéral Oumar Maïga (Confédération africaine aussi) est at tendue à l’aéroport de Diass ce lundi à 15h20.