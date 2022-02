Ils avaient envie de gagner et de faire plaisir aux supporters. Mission accomplie ! Les Lions de la Téranga ont obtenu une belle victoire face au Kenya avec 45 points d’écart. Le Sénégal a dominé le Kenya durant toute la partie en inscrivant plus de 20 points à chaque quart temps.

Ils ont réussi une bonne entrée dans le match contrairement à celui d’hier, les erreurs ont été rectifié. Et le Sénégal a été d’attaque dés le coup de sifflet. Il termine avec 18 points d’écart à la fin du premier round (28-10). Emmené par un bon Youssou Ndoye qui a encore réussi un double-double, le Sénégal a tenu le rythme jusqu’à la pause (53-29).

Pour la deuxième partie, les Lions ont beaucoup misé sur la défense contraignant l’adversaire à ne plus scorer (21-13; 26-13). En dehors du meneur Alkaly Ndour qui a réussi 4 passes décisives, tous les autres joueurs ont réussi à scorer. Les poulains de Mamadou Gueye Pabi ont retrouvé leur adresse, rapidité et agressivité dans le jeu. Sous le cerceau, ils ont été présent. Le Sénégal totalise 50 rebonds dont 33 défensifs et 24 passes décisives.

Cette précieuse victoire replace le Sénégal à la tête du groupe D devant l’Egypte, la RDC et le Kenya qui n’a pas réussi à décrocher une victoire. Une bonne option en attendant la 3e fenêtre où les mêmes équipes vont s’affronter pour la phase retour. Cette étape se jouera en juillet prochain, la ville hôte n’est pas encore connue.

