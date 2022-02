Le coach des Lions se dit satisfait de la prestation des Lions qui ont battu le Kenya et terminent le tournoi à la première place du groupe D.

Oublier la défaite face à la RDC et battre largement le Kenya, les Lions ont respecté la consigne. Ils ont réussi une meilleure sortie comparée à hier avec une victoire de 45 points d’écart. De quoi rendre heureux Mamadou Gueye. « On a fait une meilleure prestation qu’hier. Face au Kenya, on a joué vite, pris les rebonds et réussi les tirs faciles. Il y’a eu une meilleure adresse comparée à hier. Et cela s’est vu sur le score, plus de 45 points d’écart. Le contenu est bon en attaque comme en défense ».

wiwsport.com