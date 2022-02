Défait dimanche soir en Coupe de la Ligue par Les Reds de Liverpool, Thomas Tuchel ne regrette pas d’avoir fait sortir Mendy pour Kepa avant la séance des tirs au but.

Pourtant en Angleterre, le technicien allemand est vu comme le principal responsable de la défaite des Blues au bout du bout des tirs au but face à Liverpool, ce dimanche. Sorti d’un match où il a vu son équipe se neutraliser avec les Reds (0-0) au terme du temps réglementaire, Thomas Tuchel avait décidé, comme lors de la finale de la SuperCoupe d’Europe 2021, de sortir Edouard Mendy pour faire rentrer Kepa.

Un choix qu’il ne partage pas visiblement avec la presse anglaise qui fustige la sortie d’Edouard Mendy. «Thomas Tuchel est accusé d’avoir détruit le rêve de Chelsea à Wembley» (The Sun). Son choix de sortir Mendy, auteur d’unmatch dantesque est remis en cause. Sauf que Tuchel ne voyait pas les choses comme telles et a même conforté sa conviction dans ses choix concernant les portiers.

“J’avais pris la décision de le (Kepa) faire entrer pour les tirs au but parce qu’il s’entraîne avec nous tous les jours et les joueurs savent à quel point il est bon dans cet exercice. Il joue un rôle important dans la façon dont on a tiré nos tirs au but, ils étaient excellents aujourd’hui. C’est dur pour lui d’être le seul à rater, mais on ne lui fait aucun reproche. On doit accepter la qualité de l’adversaire, qui a peut-être l’attaque la plus dangereuse en Europe à l’heure actuelle”, a déclaré Thomas Tuchel.

Pour rappel, Edouard Mendy avait faussé tous les pronostics lors de la dernière finale de la Coupe d’Afrique des Nations, lorsque le Sénégal devait passer par la séance des tirs au but, alors exercice favori des Egyptiens. Le meilleur gardien du monde a arrêté le penalty décisif pour offrir à Sadio Mané le penalty du sacre.

