Les Championnats nationaux de judo chez les seniors ont vécu le week-end écoulé au stadium Marius Ndiaye. Sacrés champions du Sénégal en 2021 avec 8 médailles d’or, les combattants du DUC sont restés sur le trône avec ce même nombre de métaux précieux : 7 en individuel et 1 par équipes. Mbagnick Ndiaye de l’AS Douane, lui, a glané sa 8ème médaille d’or consécutive chez les supers lourds.

Ces joutes nationales regroupaient 147 judokas issus de 23 clubs, dont le plus fort reste le DUC, classé 1er avec 8 or, 3 argent et 4 bronze, devant l’AS Douane (3 or, 2 argent et 2) et AMAJEO (1 or, 4 argent et 7 bronze).

Les 7 médailles d’or en individuel du DUC ont été décrochées, samedi, par Diakhou Sonko (-48 kg), Leyla Sonko (-52 kg), Anna Siga Faye (-63 kg), Fatou Kiné Faye Badji (-78 kg), Yvette Badji (+78 kg), Moussa Diop (-60 kg) et Abdourahmane Diao (-90 kg). Est venue s’ajouter à cette mois son la médaille d’or par équipes, di manche. Cette médaille d’or a permis au DUC de succéder au palmarès par équipes à AMAJELO.

6 champions sortants ont confirmé en individuel

Dans la compétition en individuelle, les Duchesses étaient finalistes dans toutes les 7 catégories olympiques. Mais Ndèye Oumy Kamara (57 kg) s’est fait détrôner par Fa Léa Buet de l’AS Douane, tandis que -6 Kadessa Tounkara (-63 kg) a perdu son titre au profil de sa nouvelle co-équipière Anna Siga Faye.

Le mercato a fait du bien au DUC, puisque la nouvelle championne ( des supers lourds en dames, Ivettes Badji (+78 kg), fait partie des nouvelles recrues du club.

Par rapport à la précédente édition des Championnats nationaux, seule Leyla Sonko (-52 kg) a réussi à conserver son titre dans le tableau féminin. Du côté des hommes, cinq cham pions sont parvenus à conserver leur couronne nationale: Moussa Diop (-60 kg), Maodo Malick Ndiaye (-73 kg), Saliou Ndiaye (-81 kg), Abdourahmane Diao (-90 kg) et Mbagnick Ndiaye (+100 kg). Ce dernier vient de truster son 8ème titre d’affilée et continue de monter toujours plus haut dans les annales du judo sénégalais.

Avec Stades