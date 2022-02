Cheikhou Kouyaté entre un peu plus dans l’histoire du football sénégalais. C Régulier dans la Tanière, depuis les Jeux olympiques de Londres 2012, le n°8 des Lions fête, aujourd’hui, ses 10 ans de présence en équipe nationale.

Après Gana Guèye, le 11 novembre dernier, un autre joueur de l’actuelle génération fête ses 10 ans de présence en équipe nationale : Cheikhou Kouyaté.

En 10 ans de présence en sélection, Kouyaté a réussi à se faire un nom avec la tunique des Lions, puisqu’il est le 4ème joueur le plus capé de l’histoire du football sénégalais depuis 1961, avec ses 80 matchs joués. Kouyaté n’est devancé que par Henri Camara, Gana Guèye et Sadio Mané.

Footballeur le plus capé de l’équipe nationale du Sénégal, Henri Camara s’est arrêté à 98 sélections avec les Lions, en 9 ans de présence (1999-2008).

Derrière le «lapin flingueur», on aperçoit respectivement Gana Guèye (88 sélections) et Sadio Mané (87 sélections). Toutefois, Kouyaté a fait mieux que les légendes comme Tony Sylva (79 capes), El Hadji Diouf (64 capes), Roger Mendy (61 capes), Cheikh Seck (55 capes) en termes de matchs joués en équipe nationale.

Le nom de Kouyaté est aussi écrit en lettres d’or dans la liste des joueurs sénégalais en CAN. Il est, à égalité avec Gana Guèye, le 2ème Sénégalais le plus capé en termes de rencontres disputées en Coupe d’Afrique des Nations. Avec 19 matchs joués en 4 CAN, il n’est devancé que par Henri Camara. Ce dernier a pris part à 22 matchs des Lions en 5 CAN.

Avec Stades