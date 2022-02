Ce dimanche, Villarreal a balayé l’Espanyol Barcelone (5-1). Boulaye Dia a inscrit son premier but de la son retour de la CAN.

Le Sous-Marin Jaune a fait noyer les Perruches. Ce dimanche, pour le compte de la 26e journée du Championnat d’Espagne, Villarreal s’est très largement imposé 5 à 1 devant l’Espanyol de Barcelone. Les hommes d’Unai Emery ont fait la différence dès la première période grâce à un étincelant Yéremi Pino.

L’ailier droit espagnol de 19 ans a inscrit un triplé dans les 45 premières minutes, avant de marquer un quadruplé à la 53e. Rentré dans le dernier quart d’heure, Boulaye Dia a participé à la fête en marquant le 5e et dernier but de Villarreal (86e), inscrivant au passage son cinquième but de la saison en Championnat.

Servi par Moi Gómez sur son aile gauche, l’attaquant de 25 ans, par ailleurs Champion d’Afrique – puisque c’est toujours bon de le rappeler – se défait facilement du marquage adverse avant de battre un Diego López trop impuissant. Avec cet écrasant résultat, Villarreal remonte provisoirement à la 5e place de LaLiga.

#VillarrealEspanyol | 5-1 ⏱ 90'+3' | ¡Final y ➕3️⃣ para el Submarino! El Villarreal suma su 6️⃣º partido consecutivo invicto tras un espectacular partido de todo el bloque y una histórica actuación de @santos_yeremy con 𝗖𝗨𝗔𝗧𝗥𝗢 𝗚𝗢𝗟𝗘𝗦. El 5º tanto groguet fue de Dia. pic.twitter.com/LCs8croEKQ — Villarreal CF (@VillarrealCF) February 27, 2022

