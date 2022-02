Battu par la RD Congo avec 6 points d’écart, le Sénégal a eu mal à mettre en place son jeu devant un adversaire qui a pris les devants durant la deuxième journée de la poule D.

« On n’a pas été costaud depuis le début du match. Ça me rappelle la demi-finale de l’Afrobasket perdue devant la Côte d’Ivoire, c’est la même chose qui se répète. On nous a bousculé, on nous a tamponné, poussé à nos derniers retranchements et on n’a pas su réagir » a analysé d’emblée le coach Mamadou Gueye Pabi.

Même s’ils ont réussi à revenir au score deux fois dans le match, plusieurs pertes de balle ont mis en difficulté les Lions. « Au début du 3e quart temps, c’était mieux on a été beaucoup plus costaud. Au fil du matchs, il y’a eu trop d’errances, de ratés, on a perdu le duel. »

S’y ajoute un manque d’efficacité notamment sur les tireurs. Selon Pabi, il fallait faire autrement. « L’adresse est quelque chose d’aléatoire en basket. Quand tu ne l’as pas, il faut aller vite. Lâcher très vite la balle ce que nous n’avons pas fait en plus de ne pas prendre nos rebonds défensifs. »

Le Sénégal jouera son dernier match ce dimanche à 18h face au Kenya. Le consigne est clair. « On ne sait pas ce qui va se passer pour le dernier match mais on donnera notre maximum pour gagner ce match. »

wiwsport.com