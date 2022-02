Pour le dernier match du Sénégal dans la poule D, comptant pour la deuxième fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde, le Kenya sera au menu. Il faut une belle victoire pour oublier la défaite d’hier.

C’est l’ambition du meneur des Lions Alkaly Ndour. L’adresse n’a pas été au rendez-vous face à la RDC en plus de faire face à des joueurs plus costauds.

« On pouvait gagner ce match mais la réussite n’était pas de notre côté. C’est le sport, il faut très vite oublier ce match et se concentrer face au Kenya. On va être fâché devant eux et jouer dessus. Pour essayer de remporter une large victoire ».

wiwsport.com