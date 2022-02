En déplacement au Stadio Olimpico de Rome ce dimanche, Naples de Kalidou Koulibaly s’est très difficilement imposé devant la Lazio (2-1).

Eliminé au stade des seizièmes de finale de Ligue Europa par le FC Barcelone et après trois matchs d’affilée sans victoire, le Napoli a douloureusement retrouvé des couleurs. Face à la Lazio Rome, dimanche à le Stadio Olimpico, les hommes de Luciano Spalletti l’ont emporté par 2 à 1.

Kalidou Koulibaly, qui a disputé l’intégralité de la rencontre, et ses partenaires, ont marqué par Lorenzo Insigne (62e) et Fabian Ruiz (94e), contre un but de Pedro pour le club de la capitale (88e). Avec 57 points, le Napoli revient à hauteur de l’AC Milan à la première place.

