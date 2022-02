Buteur à la 76e minute face à Bolton, Lamine Gueye a dû quitter ses coéquipiers sur blessure. Visiblement touché, l’attaquant sénégalais a laissé sa place à Migouel Alfarela quatre minutes plus tard.

Le Paris FC a fait une belle opération en s’imposant à domicile contre Sochaux (3-1), ce samedi, en ouverture de la 26e journée de Ligue 2. Menés après un but de Mauricio (35e), les Franciliens ont renversé les Lionceaux en seconde période grâce à trois buts marqués en sept minutes par Boutaib (69e), Guilavogui (73e) et Gueye (76e). Le dernier buteur de cette rencontre Lamine Gueye blessé sur l’action de son but, à céder sa place sortir sur civière. Le club Français n’a pas donné plus de détails sur l’état de la blessure du joueur formé à Génération Foot.

Prêté par le Metz lors du mercato hivernal, Lamine Gueye compte déjà deux buts dans son compteur sous les couleurs de Paris Fc. Au classement, le Paris FC revient provisoirement à hauteur du leader, Toulouse, avec 51 points. Sochaux est 4e à sept unités du duo de tête.

🤯 Le @ParisFC fait le break !!! Lamine Gueye ajuste le gardien et permet aux Parisiens de prendre le large ☄️#PFCFCSM pic.twitter.com/3VQ8xeGIGF — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) February 26, 2022

🔄 79' Lamine Gueye s'est blessé sur le but et cède sa place à Migouel Alfarela. 3⃣-1⃣ #PFCFCSM — Paris FC (@ParisFC) February 26, 2022

