Edouard Mendy et Sadio Mané sont titulaires pour la finale de League Cup prévue cet après-midi entre Chelsea et Liverpool (16h30 GMT).

Mendy ou Mané ? En tout cas, un international sénégalais va soulever le titre de League Cup ce dimanche 27 février 2022 à l’issue de la finale opposant Chelsea à Liverpool. Thomas Tuchel, après avoir laissé planer le doute, a fait le choix logique de titulariser Edouard Mendy dans les cages.

Jurgen Klopp a aussi fait le choix de ne pas tourner. Et Sadio Mané sera titulaire pour la troisième fois consécutive sur la pointe de l’attaque des Reds. Rendez-vous pris à partir de 16h30 GMT pour voir qui de Mendy ou Sadio va remporter ce duel, et donc ce trophée, pour garnir un peu plus son palmarès.

