Le meilleur joueur de la Can Sadio Mané et le meilleur gardien de la même compétition Édouard Mendy s’affrontent cet après-midi à 16h 30, en finale de la League Cup à Wembley sous les couleurs de Chelsea et Liverpool, pour le premier trophée anglais de la saison. Après avoir sorti Tottenham et Arsenal en demi-finale, les deux ténors du championnat anglais visent le sacre, une première fois depuis 2015 pour les coéquipiers d’Edouard Mendy qui aura l’occasion de remplir à nouveau son armoire à trophée.