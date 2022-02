L’ancien milieu de terrain international Alassane Ndour annonce avoir obtenu un diplôme en management du sport d’une université française ayant une filiale à Rabat (Maroc).

‘’J’ai fait ce Master parce que dans le monde du sport, en plus d’avoir été pratiquant et de connaître le terrain, à un certain moment, il est important de valider les acquis par une formation diplômante’’, a expliqué Ndour, dans un entretien avec l’APS. La validation de ce diplôme dont la soutenance de mémoire a eu lieu le 3 février dernier en ligne, a nécessité ‘’14 mois’’ marqués par des ‘’cours intensifs en ligne et quelque fois en présentiel’’, a poursuivi l’ancien milieu de terrain de Saint-Etienne et de Troyes (France), finaliste de la CAN et quart de finaliste de la Coupe du monde en 2002.

Avec ce master, il y a beaucoup d’ouverture dans la gestion du sport sur le plan marketing, management, fiscalité, gestion des ressources humaines (clubs et sélections, infrastructures sportives), a ajouté le natif de Sicap Liberté, à Dakar. Il invite les footballeurs professionnels et ceux ayant raccroché ‘’à y penser pour se donner tous les moyens d’intégrer les instances nationales et internationales’’.

Très investi dans le social à travers ‘’les Marmites du Cœur’’, Alassane Ndour est un partenaire d’affaires de l’ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun Samuel Eto’o, élu en décembre dernier président de la Fédération camerounaise de football. En plus de la France, Ndour a aussi joué en Angleterre (West Bromwich Albion).

Source : APS