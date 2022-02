Comme lors de la première semaine, Thomas Faurel s’est imposé en simple chez les garçons. Le Français s’est adjugé le titre de champion devant la tête de série numéro 1, le Sénégalo-américain, Jelani Sarr.

Le petit génie français a déjoué les pronostics ce samedi en dominant la tête de série numéro 1 de la deuxième semaine, Jelani Sarr. Le Sénégalo-américain pourtant annoncé favori avant le coup d’envoi, a perdu devant le vainqueur de la première semaine, Thomas Faurel.

Connu pour sa discipline et son calme, Faurel ne partait pas dans cette finale sans des arguments malgré le rang plus avancé de son adversaire, Jenali, le Sénégalo-américain. Arrivé dernièrement pour prendre part à la deuxième semaine du tournoi, ce dernier aurait joué avec un mal gastrique. Mais que dire de la justesse de Thomas Faurel. Au terme du premier set, le Français était devant avec 6 jeux à 2.

A l’entame de la deuxième manche, Jelani se montrait plus enthousiaste en poussant son adversaire à la concentration. Alors plus serré au score, Jelani s’offre le deuxième set en gagnant par 6 jeux à 3. Les cartes étaient redistribuées et plus aucune erreur n’est permise désormais. La troisième manche qui suivait était décisive mais Thomas, avec plus de fraîcheur va se l’offrir nettement avec un sacré service et un coup droit qui a fait mal à Jelani Sarr. La surprise !

Thomas Faurel n’a pas lâché et son vis-à-vis a offert des points dans ce match. Bref, on notera que Thomas Faurel a été plus méritant dans la partie et s’est imposé logiquement en trois sets : 6/2 – 3/6 – 6/2.

