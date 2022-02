Le Sénégal est sorti victorieux de son premier match de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde de Basket 2023. Une belle prestation collective même si des joueurs ont tiré leur épingle du jeu à l’image de Bamba Diallo.

«On démarre bien ce tournoi. L’équipe s’est bien comportée. L’Égypte est une bonne équipe mais on a fait le travail » a t-il déclaré à la fin du victoire du Sénégal face à l’Egypte (75-57).

L’arrière des Lions s’est illustré durant cette partie avec 5 tirs primés. Il termine co-meilleur marqueur de la partie avec 18 points inscrits. « J’ai mis les tirs primés parce que mes coéquipiers ont su me mettre à l’aise. C’est le travail de toute une équipe ».

Pour la deuxième sortie des Lions, il espère une deuxième victoire consécutive en respectant ces consignes. « On va jouer la RD Congo qui est une bonne équipe. On devra rester dans nos principes de jeu et faire moins d’erreurs en défense. On a les moyens de sortir victorieux de cette rencontre ».

