Enfin ! Le Barça B a retrouvé la victoire sur la pelouse d’Alcoyano lors de la 25e journée de Primera División RFEF (3-2).

La filiale du FC Barcelone retrouve des couleurs. Après une interminable série de huit matchs d’affilée sans victoire (trois défaites, cinq nuls dont quatre fois 2-2), les Catalans ont regoutté la sauveur du succès, samedi 26 février, sur la pelouse d’Alcoyano (3-2), à l’occasion de la 25e journée du Championnat de D3 d’Espagne.

Pour aller chercher ses trois points précieux dans la course au maintien, l’entraîneur Sergi Barjuan avait fait le choix d’écarter Moussa Ndiaye de la liste des convoqués. Mais le technicien catalan de 50 ans pouvait compter sur Alpha Dionkou, qu’il a choisi pour occuper le poste de latéral droit durant toute la partie.

Au tableau d’affichage, le Barça B, 11e, a fait la différence grâce à « ses joueurs de l’équipe première » que sont EZ Abde, le Marocain auteur d’un superbe but en solitaire tel un Leo Messi, et Ferran Jutglà, buteur dans les derniers instants de la rencontre, alors que Gerard « Peque » Fernández a marqué le premier but catalan.

⌚️ 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟! 💪🏼 Alcoyano 🆚 Barça B (2-3) ⚽️ Andy i Toni Abad // Peque, Abde i Jutglà 📝 El Barça B torna a guanyar en un partit de caràcter i remuntant el resultat a Alcoi!#ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/KgksiJzoJJ — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) February 26, 2022

