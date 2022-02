Dix-neuvième du Championnat d’Angleterre et engagé dans une lutte acharnée pour le maintien, Watford se déplace à Old Trafford, ce samedi après-midi (15h00 GMT), dans le cadre de la 27e journée pour défier Manchester United (4e).

L’ailier sénégalais, Ismaïla Sarr, buteur lors de la victoire 4-1 du match aller, est titularisé par son entraîneur Roy Hodgson. Une occasion pour lui de briller à nouveau face à une équipe qui lui réussit souvent puisqu’en quatre matchs face aux Red Devils, il a inscrit deux buts.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨

Here's how the Hornets will line up at Old Trafford this afternoon.#MUNWAT pic.twitter.com/qJEcRgyvaF

