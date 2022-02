Teungueth FC, abattu par sa défaite le week-end dernier face à Génération Foot, va devoir se remobiliser. Le champion en titre reçoit, ce samedi (16h30), La Linguère, une équipe qui cherche également une meilleure dynamique.

Pour Teungueth FC, c’est absolument une victoire ou rien qu’il faut. Les hommes de Youssouph Dabo sont en grande difficulté avec quatre matchs d’affilée sans la moindre victoire. Ils sont désormais septièmes du classement et un succès leur permettrait de prendre provisoirement la 4e place en attendant la suite et fin de cette 11e journée.

En face, la Linguère de Saint-Louis est tout juste devant au classement avec une place de 6e. Mais les promus, auteurs jusque-là d’une saison mitigée, à l’image de leurs quatre victoires pour autant de défaites et deux matchs nuls, sont aussi appelés à trouver une meilleure dynamique. Les hommes d’Abdoul Magib Diagne restent sur une défaite et un match nul.

Teungueth FC ou la bête noire de La Linguère

Devant leur difficulté en Championnat cette saison, les Rufisquois pourront faire recours à leur derniers affrontements face à la Linguère pour tenter de se relancer. En effet, le bilan des confrontations en Ligue 1 entre les deux équipes demeure largement favorable au Teungueth FC : 5 victoires pour seulement une défaite en six matchs, 12 buts marqués et six encaissés.

La dernière et seule fois que La Linguère de Saint-Louis l’a emporté face au Teungueth FC en Ligue 1, c’était un après-midi du 8 avril 2018 (1-0). La dernière rencontre en Championnat de Première Division entre les deux formations remonte au 7 avril 2019. Un mach gagné (2-1) par Teungueth FC. Mais cet après-midi, au Stade Ngalandou Diouf, se sera sans doute une autre histoire.

Le programme de la 11e journée de Ligue 1

wiwsport.com