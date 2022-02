Ce samedi, à partir de 16h30, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1, l’AS Douanes met le cap sur la Petite-Côte pour y affronter Diambars. Objectif des deux équipes : gagner pour se relancer.

Malheur au vaincu dans un duel entre mal classés au Stade Fodé Wade. Ce samedi, en ouverture de la 11e journée du Championnat national de Première Division, Diambars, premier non relégable, accueille l’AS Douanes, première relégable. Les deux équipes comptent le même nombre de points (9).

Dans une Ligue 1 où la concurrence tarde à se détacher, et où les places ne se tiennent qu’à un fil, il semble difficile de prédire que cette rencontre entre Académiciens et Gabelous sent déjà la bataille pour le maintien. Mais elle sera déterminante pour deux formations décevantes depuis l’entame de cette exercice.

Plus de la détermination de part et d’autre

Deuxième pire attaque de Ligue 1, à égalité de buts avec le CNEPS Excellence et devant l’ASAC Ndiambour, Diambars va accueillir l’AS Douanes avec une feuille de route claire : éviter une nouvelle déception afin de retrouver une victoire qui fuit depuis la première journée. Mais l‘AS Douanes, qui n’a gagné que deux fois cette saison, affichera la même ambition.

