L’équipe nationale du Sénégal n’est plus leader du groupe D. Les Lions ont été battu par les Léopards qui les ont évincé dans un match qui s’est âprement disputé.

C’est une sale soirée pour Mamadou Gueye Pabi et ses hommes. L’adjoint de Boniface Ndong qui remplace ce dernier indisponible pour cette fenêtre de février n’a pas su tirer son épingle du jeu. Pourtant ses poulains ont bien joué mais ont perdu beaucoup de balles et n’ont pas été efficaces. L’adresse notée hier lors de la victoire face à l’Egypte n’a pas été au rendez-vous ce soir.

Sur la feuille de match, le Sénégal n’a réussi que 5 tirs primés sur 32 tentatives. En lancer-francs, Mbaye Ndiaye (3/3) et ses coéquipiers ont réussi à inscrire 8/13 et ont perdu 11 ballons. Et même si les notes de l’adversaire ne sont pas tout autant reluisantes (13 pertes de balle, 5/12 tirs primés, 9/13 lancers francs), la RDC a réussi à neutraliser les tireurs du Sénégal et empêcher les Lions dans l’ensemble, de jouer vite.

Seuls Mbaye Ndiaye et Boubacar Toure ont réussi à marquer à deux points (11pts) et sont co-troisième meilleur scoreur. Dominés lors de la première période (23-15; 35-29), les Lions ne se sont pas relâchés jusqu’au dernier moment. A la fin du 3e quart temps, ils n’étaient qu’à deux points d’écart (44-46). Ils sont revenus à égalité lors du dernier round mais Henry Pwono (14 points) et cie étaient déterminés à battre le Sénégal devant son public.

A lui seul, Papi Brancou Badio a essayé 13 tirs primés pour n’en réussir que 2. Il a 13,3 % de pourcentage de réussite en tir. Pour lui et les autres, il faudra très vite oublier ce match et se concentrer sur la dernière rencontre au Dakar Arena ce dimanche à 18h. Face au Kenya qui peine à remporter un match ici, il faudra faire oublier aux supporters la défaite. Ces derniers attendent beaucoup du meneur qui a régalé le Sénégal lors de l’AfroBasket.

Notons que cette deuxième fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde à Dakar est la phase aller pour ces équipes qui se retrouveront en juin-juillet prochain pour la 3e fenêtre. Quatre équipes seront éliminées à l’issue de cette fenêtre dont le pays hôte n’est pas encore connu.

