Alors qu’il avait l’occasion de prendre provisoirement la deuxième place de Championship, QPR a été battu ce samedi par Blackburn (0-1). Les Rangers ont perdu Seny Dieng sur blessure.

Queens Park Rangers rate le coche. Victorieuse de son dernier match contre Blackpool (2-1), l’équipe entraînée par Mark Warburton est tombée ce samedi sur la pelouse de Blackburn Rovers à l’occasion de la 37e journée de Championship. Dominés durant toute la rencontre, QPR s’est logiquement incliné (0-1) par un superbe coup-franc du jeune attaquant libano-allemand Reda Khadra (77e).

Une contre-performance qui ne permet pas au QPR de prendre provisoirement la deuxième place du classement. De plus, il voit son adversaire du jour passer devant en prenant la 3e place. Titulaire et auteur d’une très belle première période, Seny Dieng est sorti à la mi-temps après une collision avec un attaquant adverse. Plus de peur que de mal, le Sénégalais était revenu sur le banc des remplaçants.

