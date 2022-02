La Fédération sénégalaise de Boxe Savate (FSBS) organise, ce samedi 26 février 2022, au stade Iba Mar Diop, le tournoi international de Dakar. Des combat tants sénégalais, belges et espagnols vont y prendre part.

Après la Coupe du ministère des Sports au mois de janvier, la FSBS (Fédération Sénégalaise de Boxe Savate) relève son plateau de compétitions avec le tournoi international de Dakar. Cette compétition sera disputée par des boxeurs venant de la Belgique, de l’Espagne et du Sénégal.

«Nous sommes dans l’optique de bien préparer nos athlètes pour les Championnats d’Afrique au mois de mai et les Championnats du monde en septembre. Les deux championnats seront ac cueillis respectivement Guinée-Bissau et la Serbie», indique François Xavier Preira.

Le Directeur technique national de Boxe Savate explique la formule des compétitions. «Les combats sont repartis en séries. La série 2 ou deuxième série est un combat avec toutes les protections (casque, protège-tibia, en plus de la coquille et du protège-dents). On peut dire que c’est l’antichambre du combat de série 1 ou première série qui est de niveau mondial», souligne le responsable technique.

