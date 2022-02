Sociétaire du club Zagala, le scrabbleur Babacar Ndiaye a été sacré champion du Sénégal en duplicate, le week-end dernier, au stade Léopold Sédar Senghor. Une consécration pour le natif de Guédiawaye, passionné des lettres depuis tout petit.

Passionné, il a en effet commencé à composer les lettres dès le bas âge. «Je jouais en famille et ensuite avec des amis. Petit à petit, je voulais dominer mon monde et l’envie d’apprendre les mots m’a poussé à bien m’imprégner dans le scrabble », confie-t-il. Avant d’indiquer qu’il a ensuite intégré le Zagaia Scrabble Club en 2008. C’est notamment là-bas qu’il a fait toutes ses classes, participant au Championnat national de 2008 et aux Championnats du monde de Dakar, organisés la même année.

«Ce sacre est dédié au président du Zagala Club, Doudou Ndiaye, qui n’a ménagé aucun effort de puis mes débuts pour que je sois à ce niveau»>, indique le jeune trentenaire, marié et père d’une fille.

Ambitieux, Babacar Ndiaye ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le natif de Guédiawaye a notamment dans le viseur les prochaines échéances continentales et mondiales.

«Mes ambitions sont claires : c’est de rester au top niveau pour défendre mon pays lors des pro chaines compétitions que cela soit au niveau continental comme international », assure-t-il. Avant de conclure: «Lors des Championnats d’Afrique 2021 à Dakar, j’étais 4ème en blitz et paires. Cette année, je souhaite remporter les deux titres et bien préparer les Championnats du monde en juillet pour représenter dignement le Sénégal».

Avec Stades