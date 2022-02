Partenaire depuis 2003, de l’académie sénégalaise de Génération Foot, le FC Metz va célébrer le sacre des Lions de la plus belle des manières. En effet, la formation française s’est engagée à financer 6 terrains modulables en hommage aux six Lions champions d’Afrique.

Le FC Metz s’est engagé à financer la construction de 6 stades au Sénégal dont chacun portera le nom des 6 « Lions » formés par le club partenaire de Génération Foot et champions d’Afrique. L’annonce est du président de FC Metz, Bernard SERIN, reçu hier, par le chef de l’Etat, Macky Sall. Club partenaire du FC Metz, Génération Foot a formé plusieurs joueurs de l’équipe nationale du Sénégal dont Pape Matar Sarr, Habib Diallo, Ismaila Sarr et Sadio Mané. Bouna Sarr et Kalidou Koulibaly, eux, formé par les grenats font également partie du deal.

« Six des joueurs sénégalais vainqueurs de la CAN au Cameroun ont été formés à Génération Foot et au FC Metz. Évidemment, il y avait une équipe dont nous étions supporters à Metz et c’est l’équipe du Sénégal jusqu’à la finale. Et on a été très heureux de cette victoire. Croyez moi on a partagé le plaisir du Sadio peuple sénégalais. C’est pourquoi, nous avons proposé au président de la République la construction de ces city stadium multifonctionnels sous forme de terrains modulables », explique Bernard SERIN.

