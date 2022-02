Dans un entretien avec le quotidien L’Équipe, Pape Guèye a tenté d’exposer son sentiment après le sacre du Sénégal à la CAN 2021 au Cameroun.

Pape Alassane Guèye ne parvient toujours pas à décrire ses émotions après le sacre à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021). Le milieu de terrain sénégalais de l’OM ne semble pas trouver les mots justes : «Je suis un mec tranquille. Je prends les choses comme elles viennent. Je ne me rends même pas compte que je suis champion d’Afrique, en fait. Ce sont mes proches qui me le rappellent. Les Édouard Mendy, qui ont gagné tous les trophées possibles, notamment la Ligue des champions, ils me disent qu’ils ont vécu le plus beau moment de leur carrière avec ce titre. Imaginez pour moi, c’est mon premier trophée !»

L’ancien joueur du Havre (L2) dit être impressionné par l’accueil à Dakar. «Quand on est rentrés au pays, il y avait un monde… C’était impressionnant. Normalement, pour aller de l’aéroport au palais présidentiel, il faut peut-être trente minutes. Nous, on a mis huit heures ! C’était tellement émouvant de voir la joie des gens».

Avec Stades