En conférence de presse ce matin en vue de la 26e journée de la Ligue 2 française, Saliou Ciss et Nancy se projettent sur leur prochaine sortie prévue demain à 18h00 face au Havre.

Le club au chardon s’est effectivement retiré une épine du pied le week-end dernier en venant à bout du 19e de Ligue 2, Dunkerque (2-0), mais la lanterne rouge est encore loin d’être tirée d’affaires. Mais les coéquipiers de Saliou Ciss souhaitent poursuivre l’opération maintien dès ce week-end, contre un HAC en perte de vitesse.

Récemment vainqueur de la CAN 2021, Saliou Ciss est aussi revenu sur la dernière performance contre Dunkerque, qui remet Nancy sur de bons rails : « On a réussi un match vraiment intéressant défensivement contre Dunkerque. On a retrouvé de la cohésion. Cela se voit à l’entraînement et en match. Vu notre situation, cette solidité défensive doit être notre première arme. Après, on aura toujours des situations de contre à exploiter. Je suis heureux pour le club et j’espère que l’on va poursuivre notre série. Mais on sait aussi qu’on n’a encore rien fait, qu’on est toujours relégable et que l’on doit continuer à se battre », lit-on sur MaLigue2.